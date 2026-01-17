Australian Open non c' è pace per Matteo Berrettini | forfait dell' azzurro a Melbourne

Matteo Berrettini non parteciperà all'Australian Open di quest’anno. Il tennista romano, che nel 2022 aveva raggiunto la semifinale, aveva in programma di affrontare Alex De Minaur nel primo turno, ma per motivi ancora non comunicati ha deciso di non prendere parte al torneo. La sua assenza rappresenta una perdita significativa per il tabellone di Melbourne.

Niente Australian Open per Matteo Berrettini. Il 29enne tennista romano, semifinalista nel 2022 e che avrebbe dovuto esordire con Alex De Minaur, non sarà al via del primo Slam della stagione. "Mi dispiace davvero dovermi ritirare dal torneo - è il messaggio di Berrettini in un post riportato dagli account social degli Australian Open - Mi è sempre piaciuto essere qui, giocare e sentire il vostro.

