Primi allenamenti agli Australian Open Sinner e Alcaraz in arrivo Berrettini già a Melbourne

Nella notte australiana, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz partiranno da Seul per raggiungere Melbourne in vista dei primi allenamenti agli Australian Open. Nel frattempo, Matteo Berrettini è già arrivato a Melbourne, pronto a prepararsi per il torneo. Questo avvicendamento di atleti testimonia l’importanza dell’evento e l’intensità della preparazione che precede le sfide in campo.

Nella notte australiana Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arriveranno direttamente da Seul verso Melbourne. Destinazione allenamenti degli Australian Open, dalle parti di Melbourne Park. La ruota parte e già non si ferma, perché i primi due giocatori del mondo hanno tutto l’interesse a garantirsi alcuni giorni di preparazione prima dell’evento che inaugura il 2026 a livello Slam. Ma non soltanto loro si allenano già sui campi del complesso che, dal 1988, ospita uno dei quattro più importanti eventi annuali del contesto tennistico. Anzi, c’è chi si è già visto oggi. Matteo Berrettini, infatti, si è allenato nel pomeriggio Down Under in compagnia del ceco Jiri Lehecka sul campo 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Primi allenamenti agli Australian Open. Sinner e Alcaraz in arrivo, Berrettini già a Melbourne Leggi anche: Australian Open Opening Week 2026: cambia il programma delle esibizioni, Sinner e Alcaraz protagonisti a Melbourne Leggi anche: Jannik Sinner riparte da Montecarlo: allenamenti, sfida con Alcaraz e obiettivo Australian Open 2025 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Raducanu in corsa per tornare in piena forma agli Australian Open; Perché Jannik Sinner andrà prima in Corea e quanti giorni durerà l’adattamento in Australia prima dello Slam; Sinner torna in campo: allenamento a Montecarlo con il giovane talento Jacopo Vasamí; Jannik Sinner e Laila Hasanovic, vacanza romantica sulla neve prima della sfida con Carlos Alcaraz. Quando torna Sinner? One Point Slam e amichevole con Auger-Aliassime prima degli Australian Open - Il ghiaccio è stato rotto a Seul, e adesso per Jannik Sinner resta una settimana prima del debutto agli Australian Open. oasport.it Sinner, video e foto degli allenamenti a Dubai: caldo umido, Simona Halep e partitelle in spiaggia - Training duro al caldo e con tanta umidità per preparare in modo chirurgico gli Australian Open ... fanpage.it

Sinner-Alcaraz, Jannik perde l'esibizione e guarda agli Australian Open: «Sono il mio obiettivo»

