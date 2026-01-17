Australian Open Berrettini si ritira | il motivo e le sue condizioni
Matteo Berrettini si è ritirato dagli Australian Open prima dell'inizio del torneo, a causa di problemi di salute. Il tennista italiano, che aveva recentemente ripreso l’attività agonistica, ha deciso di concentrarsi sulla ripresa completa per evitare ulteriori complicazioni. Questa assenza rappresenta un passo indietro nel suo percorso di rientro, lasciando in sospeso le speranze di rivederlo in forma ai prossimi appuntamenti internazionali.
Il Martello è tornato, o forse non del tutto. Lo scorso anno, dopo un periodo nero in cui era uscito dal tennis di altissimo livello, era stato quello della svolta per il campione romano, che era riuscito a mettere in fila un’ottima serie di prestazioni nel circuito Atp. Il 2026, però, per lui non inizia al meglio e purtroppo era anche un po’ prevedibile. Berrettini si ritira ed è costretto a salutare gli Australian Open per un problema muscolare che non è riuscito a superare. L’italiano avrebbe dovuto esordire lunedì contro De Minaur, ma i segnali negativi non erano mancati. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
