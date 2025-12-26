Inter News 24 Atalanta Inter si avvicina e a Zingonia arrivano indicazioni importanti dall’allenamento pomeridiano: Palladino valuta gli acciaccati. A due giorni dalla sfida contro l’Inter, in programma domenica alle ore 20.45 alla New Balance Arena, l’Atalanta ha proseguito la preparazione con una seduta pomeridiana al centro sportivo di Zingonia. La squadra di Raffaele Palladino, tecnico della Dea, continua ad avvicinarsi a uno degli impegni più delicati di questo finale di anno solare, con alcune situazioni fisiche ancora da monitorare attentamente. Nel corso dell’allenamento odierno, Mitchel Bakker, esterno olandese di spinta e buon rendimento atletico, ha svolto lavoro individuale in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter, allenamento a Zingonia: le condizioni di Bakker, Djimsiti e Bellanova

Leggi anche: Atalanta, Palladino: le foto del primo allenamento a Zingonia

Leggi anche: Infortunio Djimsiti, brutte notizie per Palladino: il difensore dell’Atalanta è uscito per un problema fisico. Le sue condizioni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Allenamento mattutino al Centro Bortolotti; Atalanta, allenamento alla vigilia di Natale verso l’Inter: in 3 ancora a parte; Atalanta, solo tre indisponibili per la sfida con l'Inter; Allenamento mattutino a Zingonia, continua la preparazione alla gara del 28 dicembre con l'Inter.

Atalanta, Djimsiti ancora a parte: il difensore va verso il forfait per la gara con l'Inter - A due giorni dalla partita contro l'Inter, in programma per domenica alle ore 20. tuttomercatoweb.com