Asfalti alla cieca | ad Arezzo si scia tra le buche e tra i bidoni

Da alcune settimane ad Arezzo sono riprese le lavori di asfaltatura, ma il risultato appare ancora lontano da una fase conclusiva. Le strade risultano spesso incomplete o temporaneamente interrotte, creando disagi e confusione tra residenti e automobilisti. La situazione evidenzia come le opere pubbliche, se non pianificate e gestite correttamente, possano influire sulla mobilità e sulla sicurezza cittadina.

Da qualche settimana ad Arezzo sono ufficialmente ripartite le asfaltature cittadine. Ufficialmente. Perché nella pratica sembrano più un gioco dell'oca che un piano lavori: due passi avanti, uno di lato, uno indietro e possibilmente intorno a un bidone. La città si rifà il trucco a macchia di leopardo, ma il leopardo – si sa – non guarda dove mette le zampe. Così succede che dove le buche sono diventate voragini degne del catasto geologico, non si vede neanche l'ombra di un camion di bitume. Dove invece l'asfalto era già più che dignitoso, zac!, arriva la colata miracolosa. L'esempio più clamoroso? La collina di San Fabiano: strada liscia come un biliardo, roba che se ci tiri una boccia non si ferma più.

