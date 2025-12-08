Palermo sprofonda caro sindaco scenda dall' auto blu e si faccia un giro tra le buche

Palermotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da più di venti giorni, osservo queste due buche che si sono formate in via Ammiraglio Gustavo Nicastro, (zona Fiera, falde Montepellegrino). In questi giorni, pensavo - o quantomeno speravo che - partisse qualche segnalazione alla manutenzione stradale, da qualche forza di polizia. Ma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Palermo Sprofonda Caro Sindaco