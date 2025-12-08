Palermo sprofonda caro sindaco scenda dall' auto blu e si faccia un giro tra le buche
Da più di venti giorni, osservo queste due buche che si sono formate in via Ammiraglio Gustavo Nicastro, (zona Fiera, falde Montepellegrino). In questi giorni, pensavo - o quantomeno speravo che - partisse qualche segnalazione alla manutenzione stradale, da qualche forza di polizia. Ma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
#palermo Aggiudicazione confermata alla European Construction Company SpA - facebook.com Vai su Facebook