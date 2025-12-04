si aprono buche e fessurazioni nuovi asfalti per le vie del centro

Dopo aver approvato il progetto relativo alla manutenzione delle strade extraurbane, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo per un piano di manutenzione straordinaria delle strade urbane, per un investimento complessivo pari a 900mila euro. "Questo intervento – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – nasce dalla necessità di mettere mano a diverse strade cittadine che presentano criticità e che per questo richiedono un’opera di manutenzione importante. Il combinarsi del traffico veicolare sempre più intenso con gli effetti negativi del maltempo, divenuti frequenti e persistenti negli ultimi anni, ha reso urgente intervenire su alcuni tratti compromessi, dove buche, fessurazioni, cedimenti e deformazioni del manto stradale costituiscono un disagio per i cittadini e un fattore di potenziale pericolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

