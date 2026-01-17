Ascolti tv vince La Ruota su un Tali e Quali che cresce

Il 16 gennaio, gli ascolti televisivi hanno evidenziato la vittoria di La Ruota in prime time, mentre nel segmento in access prime time, Carlo De Martino ha ottenuto risultati superiori rispetto a Tali e Quali, che ha invece registrato una crescita. Questi dati offrono uno sguardo dettagliato sulle preferenze del pubblico e sugli sviluppi delle trasmissioni più seguite durante la serata.

Alcune delle immagini pubblicate all'interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. Nonostante le verifiche preventive effettuate dagli autori (incluse, a titolo esemplificativo, l'analisi di metadati, Exif, watermark, loghi o altri segni distintivi), qualora la pubblicazione di un contenuto grafico dovesse risultare lesiva di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti soggettivi, la redazione, su richiesta del titolare, si impegna a rimuoverlo immediatamente o, ove richiesto, a indicarne correttamente l'attribuzione.

Ascolti Tv: vince Sabrina Ferilli con "A Testa Alta", Scotti oltre 5.5 milioni con "La Ruota della Fortuna". Tutti i dati - A trionfare è stata la nuova serie di Canale 5 ‘A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna’. today.it

Ascolti tv, Scotti, Ferilli a Testa Altissima e traina Rampini: Risiko boom con Trump e Canale 5 mette la quinta - Trend, picchi e share - La Ruota della Fortuna, A Testa Alta e Risiko: il mercoledì perfetto di Canale 5 con Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Federico Rampini. affaritaliani.it

Don Matteo 15 vince e si conferma negli ascolti tv con il 23% di share pari 3,8 milioni di spettatori. Seppur in lieve calo, la fiction riesce a ottenere ancora un ottimo risultato. Raoul Bova è sempre più bravo nei panni di Don Massimo. Il giovedì sera resta nel s - facebook.com facebook

#AscoltiTv, #Zvanì vince la serata. Boom #RomaTorino, bene #Agora x.com

