Ascolti TV | Venerdì 9 Gennaio 2026 La Ruota dei Campioni vince col 25.6-24.4% Tali e Quali si ferma al 16.4%

Nella serata di ieri, venerdì 9 gennaio 2026, su Rai1 Tali e Quali ha interessato 2.628.000 spettatori pari al 16.4% di share dalle 21:43 alle 00:11. Su Canale5 La Ruota dei Campioni ha conquistato 5.277.000 spettatori con uno share del 25.6% dalle 20:48 alle 22:26 e 4.090.000 spettatori con il 24.4% dalle 22:29 alle 23:25. Su Rai2 Togo – Una grande amicizia intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Harry Potter e il principe mezzosangue incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Perfetta illusione segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

