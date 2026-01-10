Gli ascolti televisivi del 9 gennaio evidenziano la vittoria di La Ruota dei Campioni, condotto da Gerry Scotti, con una buona performance. Tali e Quali si ferma al 16%, mentre Affari tuoi ottiene risultati positivi in access prime time. Questi dati forniscono un quadro aggiornato delle preferenze del pubblico e delle tendenze della programmazione serale.

I dati del 9 gennaio assegnano la vittoria a Gerry Scotti, Nicola Savino parte in sordina fermandosi al 16%; bene in access Affari tuoi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ascolti tv, La Ruota dei Campioni vince la serata, Tali e quali si ferma al 16%

