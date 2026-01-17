Ascolti TV 17 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata
Ecco i dati Auditel relativi alla prima serata di ieri, 17 gennaio 2026. Di seguito, una sintesi delle principali performance delle trasmissioni televisive più seguite, offrendo uno sguardo oggettivo sui risultati di ascolto della serata.
Ascolti TV 17 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 17 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 17 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su The Voice Kids, mentre Canale 5 ha risposto con C’è Posta Per Te. Italia 1 ha offerto Il Gatto Con Gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Più Forte, Ragazzi! e In altre parole. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Leggi anche: Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata
Leggi anche: Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata
Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo; Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Risiko - Sfide di potere, ottimo debutto con il 15% di share; Linea Bianca Olympia.
Ascolti TV ieri (16 gennaio): Gerry Scotti domina, ma Nicola Savino guadagna terreno, è sfida aperta - Gerry Scotti trova un nuovo sfidante da battere dopo De Martino, intanto i grandi classici e l'informazione si prendono il resto del pubblico. libero.it
Ascolti tv 16 gennaio: chi ha vinto tra Tali e Quali e La ruota dei campioni, i dati di Affari Tuoi - Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Tali e Quali, mentre su Canale 5 è tornata La ... fanpage.it
Ascolti tv, ecco chi ha vinto la sfida del venerdì sera. Boom di Affari tuoi nell'access prime time - Su Canale 5 il gioco a premi La ruota dei campioni ha totalizzato una media di 3. affaritaliani.it
Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 16 gennaio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook
#Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 14 Gennaio 2026. #UominieDonne (+98K) è sempre davanti a tutti. Seguono #LaForzadiunaDonna (+84K) e #IlParadisodelleSignore (+71K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.