Ecco i dati Auditel relativi alla prima serata di ieri, 17 gennaio 2026. Di seguito, una sintesi delle principali performance delle trasmissioni televisive più seguite, offrendo uno sguardo oggettivo sui risultati di ascolto della serata.

Ascolti TV 17 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri sabato 17 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 17 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su The Voice Kids, mentre Canale 5 ha risposto con C’è Posta Per Te. Italia 1 ha offerto Il Gatto Con Gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Più Forte, Ragazzi! e In altre parole. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV 17 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 1 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Leggi anche: Ascolti TV 2 Gennaio 2026: i dati Auditel della prima serata

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ascolti tv ieri (7 gennaio): Sabrina Ferilli parte col botto e trionfa, Zeno asfaltato, Gerry Scotti da urlo; Ascolti tv ieri giovedì 8 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Ore 14, Harry Potter, Del Debbio e Formigli; Risiko - Sfide di potere, ottimo debutto con il 15% di share; Linea Bianca Olympia.

Ascolti TV ieri (16 gennaio): Gerry Scotti domina, ma Nicola Savino guadagna terreno, è sfida aperta - Gerry Scotti trova un nuovo sfidante da battere dopo De Martino, intanto i grandi classici e l'informazione si prendono il resto del pubblico. libero.it