Arrestato il presunto killer di Mauro Sbetta
I carabinieri di Trento e Borgo Valsugana hanno annunciato l’arresto di un uomo di 40 anni, di origini marocchine, sospettato dell’omicidio di Mauro Sbetta. L’indagine, che ha portato a questa svolta, prosegue per accertare i dettagli e le motivazioni del delitto. Si tratta di un passo importante nel procedimento volto a fare luce sulla tragica vicenda e garantire giustizia.
Svolta nelle indagini sull'omicidio del 68enne nella sua casa di Strigno. I carabinieri hanno fermato un uomo. La morte di Sbetta dovuta a un pestaggio che "ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione di Strigno nella notte tra sabato e domenica" C’è una svolta netta nelle indagini sull’omicidio di Mauro Sbetta, comunicata pochi minuti fa dai carabinieri di Trento e dell’aliquota di Borgo Valsugana: un 40enne marocchino è stato fermato ed è ritenuto responsabile dell’omicidio di Mauro Sbetta. Secondo quanto fanno sapere gli inquirenti Sbetta è morto a seguito di un pestaggio che “ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione di Strigno nella notte tra sabato e domenica”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
