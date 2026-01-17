Arrestato il presunto killer di Mauro Sbetta

I carabinieri di Trento e Borgo Valsugana hanno annunciato l’arresto di un uomo di 40 anni, di origini marocchine, sospettato dell’omicidio di Mauro Sbetta. L’indagine, che ha portato a questa svolta, prosegue per accertare i dettagli e le motivazioni del delitto. Si tratta di un passo importante nel procedimento volto a fare luce sulla tragica vicenda e garantire giustizia.

Svolta nelle indagini sull'omicidio del 68enne nella sua casa di Strigno. I carabinieri hanno fermato un uomo. La morte di Sbetta dovuta a un pestaggio che "ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione di Strigno nella notte tra sabato e domenica" C’è una svolta netta nelle indagini sull’omicidio di Mauro Sbetta, comunicata pochi minuti fa dai carabinieri di Trento e dell’aliquota di Borgo Valsugana: un 40enne marocchino è stato fermato ed è ritenuto responsabile dell’omicidio di Mauro Sbetta. Secondo quanto fanno sapere gli inquirenti Sbetta è morto a seguito di un pestaggio che “ne cagionava la morte per emorragia intracranica, avvenuto nella propria abitazione di Strigno nella notte tra sabato e domenica”. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Trentino, omicidio Mauro Sbetta: fermato presunto assassino del 68enne

Leggi anche: Venezia, barista ucciso nelle campagne di Mira: arrestato il presunto killer

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

«Capotreno ucciso a Bologna, il presunto killer ha agito per motivi abietti»: Marin Jelenic aveva un ordine di allontanamento, due coltelli sequestrati; Marin Jelenic, chi è l'uomo fermato per l'omicidio del capotreno alla stazione di Bologna. Era stato controllato a Fiorenzuola e lasciato andare: «Non c'era ancora l'alert».

Omicidio nel Veneziano, arrestato il presunto killer - Un arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Venezia nell'ambito delle indagini sull'uccisione del cittadino moldavo Sergiu Tarna, di 25 anni, trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un col ... msn.com