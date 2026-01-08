Venezia barista ucciso nelle campagne di Mira | arrestato il presunto killer
Un agente della polizia locale è stato arrestato in relazione alla morte di un barista avvenuta nelle campagne di Mira, vicino Venezia. L'indagine ipotizza un movente legato a questioni di vendetta o a un accordo non rispettato nel contesto dello spaccio mestrino. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i dettagli di questo episodio.
Si tratterebbe di un agente della polizia locale. Il movente potrebbe essere una vendetta, uno sgarro o un accordo non rispettato nella gerarchia dei ruoli legati allo spaccio mestrino in cui ruotava la vittima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
