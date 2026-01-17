Trentino omicidio Mauro Sbetta | fermato presunto assassino del 68enne
A Strigno di Castel Ivano, in Trentino, è stato fermato un 40enne marocchino sospettato dell’omicidio di Mauro Sbetta, un uomo di 68 anni trovato senza vita nella sua abitazione. Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche del fatto di cronaca.
Sarebbe un 40enne marocchino, l’assassino di Mauro Sbetta, il 68enne trovato senza vita la notte tra martedì e mercoledì all’interno della propria abitazione a Strigno di Castel Ivano, in Trentino. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trento e del nucleo operativo della compagnia di Borgo Valsugana, coordinati dal pm Davide Ognibene, hanno sottoposto l’uomo a fermo con l’accusa di omicidio e trasferito nel carcere di Spini di Gardolo. I carabinieri fanno sapere che sono in corso ulteriori attività investigative. Sindaco Castel Ivano: “Tanta preoccupazione in paese”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
