Ucraina flash mob del Team Vannacci | Basta finanziamenti a Kiev per le armi
In piazza Montecitorio, il Team Vannacci ha organizzato un flash mob durante l'informativa del ministro Guido Crosetto. Una decina di persone, associate a Mac (Mondo al Contrario - Team Vannacci), hanno srotolato uno striscione con la richiesta di interrompere i finanziamenti a Kiev per le armi, evidenziando una posizione critica sulla politica di supporto militare all’Ucraina.
Flash mob del ‘ Team Vannacci ‘ in piazza Montecitorio dove, durante l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto in Aula, una decina di persone legate all’associazione Mac ( Mondo al contrario -Team Vannacci) ha manifestato srotolando uno striscione con su scritto ‘ Basta finanziamenti a Kiev per le armi. Le risorse per i cittadini italiani’. “Il generale dice da sempre e con coerenza basta ai finanziamenti a Kiev per l’acquisto di armi e noi seguiamo questo principio – dice il responsabile romano di Mac Marco Pomarici -. Quei fondi destiniamoli ai cittadini italiani e alle tante urgenze del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it
