Armi a Kiev Meloni attacca Vannacci | mi stupisce che un generale sia contro

Il dibattito sull'invio di armi a Kiev continua a suscitare opinioni contrastanti. La ministra Meloni ha criticato le dichiarazioni del generale Vannacci, sottolineando la sua sorpresa per un’opinione contraria. La replica di Vannacci è stata chiara: mantenere la posizione favorevole all’invio di armi, confermando il suo sostegno a questa scelta anche dopo quattro anni di conflitto.

