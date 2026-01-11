Armi a Kiev Meloni attacca Vannacci | mi stupisce che un generale sia contro
Il dibattito sull'invio di armi a Kiev continua a suscitare opinioni contrastanti. La ministra Meloni ha criticato le dichiarazioni del generale Vannacci, sottolineando la sua sorpresa per un’opinione contraria. La replica di Vannacci è stata chiara: mantenere la posizione favorevole all’invio di armi, confermando il suo sostegno a questa scelta anche dopo quattro anni di conflitto.
