Arbitri Serie A | Sono inaccettabili certi attacchi rivolti contro di voi! Caos dopo il raduno avvenuto ieri la ricostruzione di quanto successo

Dopo il raduno di ieri a Coverciano, gli arbitri della Serie A hanno espresso solidarietà contro gli attacchi ricevuti, giudicandoli inaccettabili. La giornata è stata caratterizzata da tensioni che hanno evidenziato un clima difficile tra le componenti del calcio italiano. In questo contesto, si sono verificati alcuni episodi che hanno alimentato il caos, evidenziando la complessità della situazione e la necessità di un confronto costruttivo.

Mai come in questi giorni l'aria a Coverciano è stata così pesante. Ieri, nel centro tecnico federale, è andato in scena il raduno degli arbitri di Serie A e B. Un appuntamento consueto che, però, si è trasformato in un vertice di crisi. Sotto la supervisione tecnica di Gianluca Rocchi, la classe arbitrale ha cercato di compattarsi in un momento storico tra i più difficili di sempre. Non sono solo le polemiche per gli errori in campo (il Var, i rigori contesi, le perdite di tempo) a tenere banco. A scuotere le fondamenta dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) è la recente stangata inflitta al suo Presidente: Antonio Zappi è stato squalificato per ben 13 mesi.

Gli arbitri: «Troppo spesso diventiamo parafulmini di tutto» (Ansa) - Primo raduno arbitri Serie A e B a Coverciano: Massini e Affinito difendono l’AIA tra polemiche, lavoro tecnico e preparazione al campionato. ilnapolista.it

