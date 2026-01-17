Arbitri Serie A scoppia il caos | Certi attacchi contro di voi sono inaccettabili Ecco che cosa è accaduto al raduno di ieri

Dopo il raduno degli arbitri di Serie A svoltosi a Coverciano, si sono verificati alcuni episodi di tensione e attacchi rivolti ai professionisti. La situazione ha generato un clima di incertezza e preoccupazione, evidenziando le difficoltà di un settore fondamentale per il calcio italiano. Di seguito, i dettagli e le dichiarazioni relative a quanto accaduto durante l'incontro.

Arbitri Serie A, dopo il raduno di ieri a Coverciano è scoppiato il caos. Vediamo insieme che cosa è accaduto nello specifico. Mai come in questi giorni l’aria a Coverciano è stata così pesante. Ieri, nel centro tecnico federale, è andato in scena il raduno degli arbitri di Serie A e B. Un appuntamento consueto che, però, si è trasformato in un vero e proprio vertice di crisi. Sotto la supervisione tecnica del designatore Gianluca Rocchi, la classe arbitrale ha cercato di compattarsi in un momento storico tra i più difficili di sempre. Non sono solo le polemiche per gli errori in campo – dal Var ai rigori contesi, fino alle perdite di tempo – a tenere banco nelle discussioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitri Serie A, scoppia il caos: «Certi attacchi contro di voi sono inaccettabili». Ecco che cosa è accaduto al raduno di ieri Leggi anche: Arbitri Serie A: «Sono inaccettabili certi attacchi rivolti contro di voi!». Caos dopo il raduno avvenuto ieri, la ricostruzione di quanto successo Leggi anche: Turchia, scoppia lo scandalo scommesse: diversi arbitri sotto accusa, ecco cosa sta succedendo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Disastro arbitri, veleni e clamorosi errori: fuorigioco inesistente in Parma-Inter, scoppia la bolla; Arbitri nel caos tra minacce, dimissioni e veleni: le carte dell’inchiesta, Zappi a rischio decadenza. Zappi squalificato per 13 mesi, arbitri italiani nel caos: lo scenario da incubo per l’AIA, serie A verso una rivoluzione - Antonio Zappi squalificato per 13 mesi, arbitri italiani nel caos: lo scenario da incubo per l’AIA, la serie A va verso una rivoluzione ... sport.virgilio.it

Caos arbitri, Zappi inibito per 13 mesi: le motivazioni e cosa succede ora - Tempi durissimi per i fischietti italiani: le richieste della Procura Figc sono state completamente sposate dalla sezione disciplinare del Tfn ... tuttosport.com

Disastro arbitri, veleni e clamorosi errori: fuorigioco inesistente in Parma-Inter, scoppia la bolla - Quella di mercoledì è stata un’altra giornata piena di errori e polemiche. tuttosport.com

Arbitri Serie A - facebook.com facebook

Serie A, la presentazione della 21^ giornata: orari, arbitri e squalificati #SkySport #SkySerieA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.