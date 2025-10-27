Turchia scoppia lo scandalo scommesse | diversi arbitri sotto accusa ecco cosa sta succedendo

Scandalo scommesse in Turchia: oltre la metà degli arbitri ha un conto di gioco, 152 risultano scommettitori abituali. L’annuncio clamoroso Il calcio turco è travolto da uno scandalo senza precedenti. Il presidente della Federcalcio, Ibrahim Hac?osmano?lu, ha convocato una conferenza stampa per denunciare il coinvolgimento diretto degli arbitri nelle scommesse sportive. Secondo i dati diffusi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Turchia, scoppia lo scandalo scommesse: diversi arbitri sotto accusa, ecco cosa sta succedendo

