Continuità assistenziale Iiriti | Una legge concreta per la sanità calabrese
La legge sulla continuità assistenziale in Calabria mira a rafforzare il sistema sanitario regionale, garantendo servizi più efficaci e pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini. Con un approccio pratico e immediato, questa normativa si propone di migliorare la tenuta del sistema sanitario, assicurando continuità di assistenza e maggiore efficienza nelle prestazioni sanitarie regionali.
"Una legge concreta, operativa e immediatamente utile per garantire continuità assistenziale e tenuta del sistema sanitario regionale". La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti commenta così il voto favorevole espresso in Aula sulla norma dedicata alla continuità dei servizi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
