Continuità assistenziale Iiriti | Una legge concreta per la sanità calabrese

Da reggiotoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge sulla continuità assistenziale in Calabria mira a rafforzare il sistema sanitario regionale, garantendo servizi più efficaci e pronti a rispondere alle esigenze dei cittadini. Con un approccio pratico e immediato, questa normativa si propone di migliorare la tenuta del sistema sanitario, assicurando continuità di assistenza e maggiore efficienza nelle prestazioni sanitarie regionali.

"Una legge concreta, operativa e immediatamente utile per garantire continuità assistenziale e tenuta del sistema sanitario regionale". La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti commenta così il voto favorevole espresso in Aula sulla norma dedicata alla continuità dei servizi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Sanità, presentato Deestrategy, modello per continuità assistenziale in encefalopatie rare

Leggi anche: Il Consiglio regionale approva la legge sulla continuità assistenziale, Cirillo: "Il voto unanime atto di responsabilità"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

continuit224 assistenziale iiriti leggeSanità Calabria, legge sulla continuità assistenziale approvata all’unanimità - Iiriti ha sottolineato come la legge si inserisca nel più ampio percorso di riorganizzazione della sanità calabrese ... reggiotv.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.