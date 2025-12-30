La Manovra è legge approvata alla Camera con 216 sì e 126 no Meloni | Risorse a famiglie lavoro imprese e sanità

La Manovra 2026 è stata approvata alla Camera con 216 voti favorevoli e 126 contrari, diventando ufficialmente legge. Tra le principali misure, si evidenziano interventi su pensioni, riduzioni dell’Irpef, la riforma della rottamazione quinquies e nuovi bonus destinati a famiglie, lavoratori e imprese. Il governo sottolinea l’obiettivo di sostenere il sistema sanitario, l’occupazione e le risorse per il welfare.

