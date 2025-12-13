Anticipo Serie A Atalanta-Cagliari 2-1

L'anticipo della Serie A tra Atalanta e Cagliari si conclude con un 2-1 in favore dei bergamaschi. La partita si accende subito, con l'Atalanta che prende il comando del gioco e segna due gol nei primi minuti, mostrando un buon ritmo e determinazione.

22.45 Riprende a correre anche in campionato l'Atalanta che batte 2-1 il Cagliari. Parte forte la Dea che prima sfiora il vantaggio con Lookman, poi passa con il colpo di tacco di Scamacca sul tiro di Zappacosta (11'). I sardi si salvano su Scamacca e sul doppio tentativo Lookman De Ketelaere. A fine 1° tempo Borrelli di testa va vicinissimo al pari. Nella ripresa 1-1 Cagliari al 75': Gaetano, dopo un dai e vai di tacco con Esposito supera Carnesecchi. Ma i bergamaschi non ci stanno e la doppietta di Scamacca vale il definitivo 2-1 (81').

Atalanta-Cagliari | La conferenza stampa di Raffaele Palladino ? | 15ª #SerieAEnilive

