Anticipo Serie A Cagliari-Milan 0-1

Il Milan conquista una vittoria preziosa a Cagliari con il risultato di 1-0, salendo temporaneamente in vetta alla classifica di Serie A in attesa del derby tra Inter e Bologna. Nel primo tempo, le due squadre hanno mostrato un gioco prudente, con i sardi che hanno cercato di trovare spazi senza riuscirci. La partita si è decisa nel secondo tempo grazie a un gol decisivo dei rossoneri.

22.45 Il Milan vince a Cagliari e va in vetta in attesa di Inter-Bologna, domenica. Primo tempo molto compassato, i sardi fanno appena qualcosa di più. Il Milan cambia registro al ritorno in campo. Loftus-Cheek non inquadra il bersaglio di testa, ma subito dopo (50') Leao controlla il cross basso di Rabiot e insacca. Il Cagliari non riesce a proporsi, Allegri fa esordire il neoarrivato Fullkrug e poi sistema la squadra a protezione del vantaggio. Pulisic impegna Caprile, bravo anche su una punizione di Modric. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Il Milan passa a Cagliari nell’anticipo e si prende la leadership provvisoria della Serie A Leggi anche: Anticipo Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Leao verso il recupero, Gabbia ancora a parte; Pronostico Cagliari-Milan quote analisi 18ª giornata Serie A; Cagliari-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: la conferenza stampa della vigilia di Mister Allegri; Fullkrug gioca Cagliari-Milan del 2 gennaio? Cosa dice la deroga della FIGC: il mercato apre lo stesso giorno. Cagliari-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I rossoneri di Massimiliano Allegri, ex dell'incontro, fanno visita ai sardi di Fabio Pisacane nell'anticipo della 18ª giornata ... tuttosport.com

