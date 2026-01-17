Anticipazioni Verissimo del 17 gennaio il racconto di Martina Colombari

Il 17 gennaio, Silvia Toffanin torna con una nuova puntata di Verissimo su Canale5, riprendendo il suo consueto appuntamento dopo la pausa natalizia. Tra gli ospiti di questa settimana, Martina Colombari con il suo racconto personale. La puntata offrirà approfondimenti sulle storie di vita e interviste esclusive, mantenendo il tono sobrio e rispettoso che contraddistingue il programma.

Silviao Toffanin torna il  17 gennaio  con una nuova puntata di  Verissimo. Il talk show di Canale5 si era preso una lunga pausa per le Feste natalizie ed è già tornato in onda con le nuove storie, le nuove interviste e gli ospiti che di volta in volta si alternano al centro dello studio. Ma chi cisarà questo sabato? Tutte le  anticipazioni. Verissimo, le anticipazioni del 17 gennaio. Al centro dello studio ci sarà  Martina Colombari, protagonista della prima intervista dopo la lunga e gratificante esperienza a Ballando con le Stelle. L’ex Miss Italia, oggi donna consapevole e figura pubblica tornata alla ribalta grazie al ruolo in Buen Camino di Checco Zalone, racconterà della sua recente esperienza televisiva e del rapporto che ha ricostruito con il figlio Achille, che sta provando a superare un periodo difficilissimo nonostante la sua giovane età. 🔗 Leggi su Dilei.it

