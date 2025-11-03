Martina Colombari rompe il silenzio sul racconto del figlio Achille Costacurta | Non so mai come pormi

Martina Colombari ha rotto il silenzio sulla recente intervista del figlio Achille Costacurta. Ospite del podcast One More Time, il ragazzo ha ripercorso gli anni più difficili della sua adolescenza, vissuti tra arresto per spaccio di droga, tentato suicidio e diagnosi di ADHD. "Non so mai come pormi di fronte a questa fragilità", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

