anticipazioni verissimo del 25 ottobre il racconto di martina stella

Dilei.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con  Verissimo, in onda sabato 25 ottobre su Canale5. Al centro della puntata, come sempre con con Silvia Toffanin ci sarà Martina Stella, attrice amatissima dal pubblico, che si racconterà a cuore aperto in un momento particolarmente delicato della sua vita. Ma chi sono gli altri ospiti? Le anticipazioni. Verissimo, le anticipazioni del 24 ottobre. Reduce dalla separazione dal marito, Martina Stella parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single, un equilibrio che, come lei stessa ammette, richiede forza e consapevolezza. Dopo anni di carriera davanti alle telecamere e un percorso personale vissuto con grande discrezione, l’attrice sceglie ora di condividere le proprie riflessioni su come si possa rinascere dopo una rottura, trovando un nuovo centro nell’amore per i figli. 🔗 Leggi su Dilei.it

