Anticipazioni Verissimo del 25 ottobre il racconto di Martina Stella

Nuovo appuntamento con Verissimo, in onda sabato 25 ottobre su Canale5. Al centro della puntata, come sempre con con Silvia Toffanin ci sarà Martina Stella, attrice amatissima dal pubblico, che si racconterà a cuore aperto in un momento particolarmente delicato della sua vita. Ma chi sono gli altri ospiti? Le anticipazioni. Verissimo, le anticipazioni del 24 ottobre. Reduce dalla separazione dal marito, Martina Stella parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single, un equilibrio che, come lei stessa ammette, richiede forza e consapevolezza. Dopo anni di carriera davanti alle telecamere e un percorso personale vissuto con grande discrezione, l’attrice sceglie ora di condividere le proprie riflessioni su come si possa rinascere dopo una rottura, trovando un nuovo centro nell’amore per i figli. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 25 ottobre, il racconto di Martina Stella

Leggi anche questi approfondimenti

Claudio Sterpin a #Verissimo. Ecco gli ospiti del weekend Da Silvia Toffanin anche Feyyaz Duman, ovvero Arif de La Forza di una Donna. Ecco le anticipazioni del 18 e 19 ottobre 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, ospiti e anticipazioni del weekend: 18 e 19 ottobre su Canale5 #Verissimo #anticipazioni #blogsocialtv https://blogsocialtv.com/verissimo-ospiti-e-anticipazioni-del-weekend-18-e-19-ottobre-su-canale-5/… via @BlogSocialTv1 - X Vai su X

Verissimo, le anticipazioni 25 e 26 ottobre: tutti gli ospiti - Gli ospiti delle puntate di sabato 25 e domenica 26 ottobre: Martina Stella, Mauro Corona e l'attore Caner Cindoruk. 105.net scrive

Anticipazioni Amici 25, puntata del 26 ottobre: tre allievi eliminati, tra gli ospiti Emma e Trigno - È stata registrata oggi la nuova puntata di Amici 25, che andrà in onda su Canale5 domenica 26 ottobre a partire dalle ore 14 ... Si legge su fanpage.it

Verissimo: ospiti e anticipazioni di sabato 26 e domenica 27 ottobre! - Questo weekend torna Verissimo: Silvia Toffanin accoglierà grandi protagonisti dello spettacolo per raccontare, con sensibilità, le loro storie più intime. Secondo serial.everyeye.it