Raccolte 400 firme contro l’antenna di Santa Sofia

La petizione contro l’antenna di Santa Sofia ha raggiunto 400 firme, sostenuta dalla Consulta Verde. La richiesta al Comune è di annullare il procedimento in corso, smantellare la stazione radio base di via Unità d’Italia e ripartire con un nuovo piano antenne. La mobilitazione sottolinea l’importanza di un’azione trasparente e condivisa per garantire la tutela del territorio e della comunità locale.

Antenna Stazione Radio Base di via Unità d'Italia a Santa Sofia: la Consulta Verde non molla la presa e annuncia che ormai sono 400 le firme sulla petizione che chiede al Comune di "annullare il procedimento, smantellare l'antenna e ripartire da capo con un piano antenne". Nel giro di poche settimane, circa nascita dalla sera alla mattina del cosiddetto 'missile' nell'antico rione di Mortano, le proteste di diversi cittadini hanno richiamato l'attenzione dei media, fino all'arrivo anche di una troupe del TG3 Emilia-Romagna che ha dato risalto alle iniziative intraprese ed anche la posizione della sindaca Ilaria Marianini che pure in quella occasione si è impegnata a "spostare l'antenna a fare il piano antenna e a rispondere alle richieste dei cittadini".

