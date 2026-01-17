Anna Danesi capitana d’oro | Dopo il sogno di Parigi tifo gli azzurri della neve

Anna Danesi, capitana della nazionale italiana, condivide l’emozione di aver conquistato un oro storico, dopo il sogno di Parigi. La sua testimonianza evidenzia come lo sport possa unirci, regalando momenti speciali da condividere con familiari e amici. Un risultato che rappresenta non solo un successo personale, ma anche un esempio di passione e determinazione.

L’emozione di un oro storico ma anche la bellezza di poter vivere un evento unico insieme ai propri familiari. Sono tanti (e bellissimi) i ricordi della bresciana Anna Danesi, formidabile centrale della nazionale azzurra in forza ora alla Numia Vero Volley Milano, che è stata la capitana dell’Italia femminile di Julio Velasco capace nell’estate del 2024 di fare la storia, conquistando il primo oro olimpico. Laddove non erano riusciti i maschietti, ci è riuscita questa formidabile nazionale, una delle più forti di sempre, col vate Julio a plasmare un gruppo perfetto. Anna ovviamente ci ha messo del suo, giocando alla grandissima e mettendosi al collo l’oro da leader silenziosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anna Danesi, capitana d’oro: "Dopo il sogno di Parigi tifo gli azzurri della neve" Leggi anche: La star della pallavolo. Omaggio ad Anna Danesi Leggi anche: Anna Danesi ospite della gran galà dello sport Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Anna Danesi, capitana d’oro: "Dopo il sogno di Parigi tifo gli azzurri della neve" - La centrale della nazionale di Volley sarà tra i protagonisti dell’ultima tappa "Da bambina volevo fare la portabandiera, poi è arrivato questo traguardo storico. ilgiorno.it

Malore per Anna Danesi dopo Italia-Belgio: come sta l'azzurra del volley - Durante la partita tra l’Italia e il Belgio, Anna Danesi, capitana delle azzurre, è stata costretta a lasciare il campo nel quarto set. corrieredellosport.it

Anna Danesi, Italvolley: «Non siamo invincibili, ci divertiamo e basta. Dopo le Olimpiadi di Los Angeles voglio un figlio» - Da quando Anna Danesi è la capitana della Nazionale, le azzurre hanno vinto tre titoli su tre. corriere.it

ANNA DANESI SI RACCONTA - 12 FEBBRAIO 2026 Gentilissimo Presidente, facendo seguito alla nostra precedente anticipazione, siamo lieti di invitare Lei e tutti gli atleti della Sua società all’incontro che si terrà giovedì 12 febbraio 2026 con Anna Dane - facebook.com facebook

Alessia Orro & Anna Danesi x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.