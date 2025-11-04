Anna Danesi ospite della gran galà dello sport
La Polisportiva Alta Valassina festeggia il suo quindicesimo compleanno con un evento che promette di essere memorabile. Il 7 novembre 2025, alle ore 20.45, la palestra comunale di Civenna, frazione di Bellagio, aprirà le porte per la gran galà dello sport, una serata che vedrà protagonisti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Scopri altri approfondimenti
ANNA DANESI Premiata come MVP nella sfida tra @verovolley e Monviso Volley, rivediamo alcuni dei punti messi a segno da @annadanesi Chi di voi l’ha schierata al FantaLVF? Scarica l’app FantaLVF o visita il sito www.fantalvf.it La #SerieA1T - facebook.com Vai su Facebook
Sul nuovo numero del settimanale SMS NEWS in cover la Capitana della Nazionale di volley Anna Danesi. E ancora: Francesco Baccini, Ivan Cattaneo, Federica Angeli, Elia Viviani, Sinner, il ricordo di James Senese e altre news Download qui: - X Vai su X
Anna Danesi, Numia Vero Volley: «Avanti ancora per 4/5 anni poi, vorrei costruire una famiglia, adottare un bambino e fare l’insegnante» - Danesi, capitana della nazionale di Volley e centrale della Numia Vero Volley, presenta «Un sogno d’oro. Riporta milano.corriere.it
A Monza il Premio Brianza 2025, Anna Danesi ospite d’onore - Con lei anche Andrea Vitali per il premio alla carriera: tutti i riconoscimenti e i finalisti alla cerimonia al liceo Zucchi. Riporta msn.com
Genitori, professori e politici: ascoltate il monito di Anna Danesi - Ho pensato questo ascoltando Anna Danesi che parlava al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica. Lo riporta tuttosport.com