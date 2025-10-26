Venti anni di parole, storie e volti che raccontano la Brianza. L’aula magna del liceo Zucchi ha ospitato ieri la ventesima edizione del Premio Letterario Brianza, organizzato dall’associazione Premio Brianza con il Comune di Monza. A illuminare il pomeriggio è stato anche l’arrivo di Anna Danesi, capitana della nazionale di pallavolo e giocatrice della Vero Volley, premiata come personaggio dell’anno. La giuria popolare composta da cento lettori ha assegnato il primo premio a Marco Balzano con Bambino (Einaudi), romanzo che indaga la formazione di un giovane triestino nel vortice del fascismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La star della pallavolo. Omaggio ad Anna Danesi