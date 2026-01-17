La Museumplein di Amsterdam si presenta in uno splendido mosaico di colori, grazie alla fioritura di migliaia di tulipani che adornano il piazzale tra i principali musei della città. Questa tradizione annuale attira visitatori e appassionati di giardinaggio, offrendo uno scorcio autentico della ricca cultura olandese e della bellezza naturale che caratterizza i Paesi Bassi.

La celebre Museumplein di Amsterdam è invasa dai colori dei migliaia di tulipani che hanno riempito il piazzale erboso tra i musei della città dei Paesi Bassi. L’esposizione, organizzata per celebrare la primavera e il lungo legame dei Paesi Bassi con questo fiore, era aperta al pubblico e i visitatori erano invitati a raccogliere tulipani gratuitamente. Lo slogan di quest’anno, “ Unite with bloom ” (Uniti con i fiori), promuove l’unità tra tutte le persone e i visitatori. Residenti e turisti hanno fatto la fila fin dalle prime ore del mattino mentre selezionavano con cura i fiori da portare a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Amsterdam, Museumplein invasa da migliaia di tulipani colorati

Leggi anche: Salerno invasa da migliaia di visitatori per le Luci: code di traffico da Vietri, assalto alla villa comunale

Leggi anche: Tosca, i costumi speciali. Bianchi e colorati da luci

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Amsterdam, Museumplein invasa da migliaia di tulipani colorati - La celebre Museumplein di Amsterdam è invasa dai colori dei migliaia di tulipani che hanno riempito il piazzale erboso tra i musei della città dei Paesi ... lapresse.it