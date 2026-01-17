Amsterdam Museumplein invasa da migliaia di tulipani colorati
La Museumplein di Amsterdam si presenta in uno splendido mosaico di colori, grazie alla fioritura di migliaia di tulipani che adornano il piazzale tra i principali musei della città. Questa tradizione annuale attira visitatori e appassionati di giardinaggio, offrendo uno scorcio autentico della ricca cultura olandese e della bellezza naturale che caratterizza i Paesi Bassi.
La celebre Museumplein di Amsterdam è invasa dai colori dei migliaia di tulipani che hanno riempito il piazzale erboso tra i musei della città dei Paesi Bassi. L’esposizione, organizzata per celebrare la primavera e il lungo legame dei Paesi Bassi con questo fiore, era aperta al pubblico e i visitatori erano invitati a raccogliere tulipani gratuitamente. Lo slogan di quest’anno, “ Unite with bloom ” (Uniti con i fiori), promuove l’unità tra tutte le persone e i visitatori. Residenti e turisti hanno fatto la fila fin dalle prime ore del mattino mentre selezionavano con cura i fiori da portare a casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
NATIONAL TULIP DAY! Tulipani GRATIS! Segna questa data in calendario - 17 gennaio 2026! Dalle 13:00 alle 17:00 sarà possibile raccogliere tulipani in museumplein, accanto al museo Van gogh. Questo è un evento molto gettonato quindi aspettati di fare u - facebook.com facebook
