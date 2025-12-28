Salerno invasa da migliaia di visitatori per le Luci | code di traffico da Vietri assalto alla villa comunale

Oggi Salerno ha visto un’affluenza straordinaria di visitatori per le Luci d’Artista, con lunghe code di traffico da Vietri e un afflusso massiccio alla villa comunale. L’evento ha attirato persone da tutta la Campania e zone limitrofe, sottolineando l’importanza culturale e turistica di questa tradizione. Un momento di grande interesse che conferma il ruolo di Salerno come meta artistica e turistica nel periodo natalizio.

Record di presenze oggi a Salerno per le Luci d'Artista, che hanno richiamato migliaia di visitatori da tutta la Campania e dalle regioni limitrofe. Fin dalle prime ore del pomeriggio - come mostrano le foto di Antonio Capuano - la città è stata letteralmente presa d'assalto, con un'affluenza particolarmente elevata lungo il Corso Vittorio Emanuele e all'interno della Villa Comunale, cuore p

UNA SALERNO INVASA DA TURISTI E VISITATORI PER LE SUE LUCI D'ARTISTA, DALLA VILLA COMUNALE AL CENTRO STORICO, DAL CORSO VITTORIO EMANUELE A PIAZZA PORTANOVA PER IL GRANDE ALBERO, A PIAZZA FLAVIO GIOIA PER IL facebook

