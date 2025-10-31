Tra una settimana esatta la première di Tosca per festeggiare il secolo di vita del Politeama: spettacolo alle 20, con replica domenica 9 novembre alle 17. Ci sono gli ultimi biglietti disponibili su Ticketone, circuito Box Office o alla biglietteria del teatro. Sarà un’opera corale grazie alla sinergia di quattro fondazioni culturali: Politeama, Camerata, Metastasio e Fondazione Sistema Toscana. Quest’ultima attraverso Manifatture Digitali Cinema darà un apporto tecnico fondamentale grazie ai laboratori di sartoria teatrale, di scenografie e di scenografie digitali. Gli abiti dei protagonisti sono realizzati dagli allievi del corso di sartoria teatrale Tosca – i costumi visionari, creati da Luigi Formicola, architetto e costume designer, che ha voluto disegnare i costumi di bianco, scegliendo questo colore per poter proiettare sui costumi le luci colorate a seconda delle scene, immaginando che i costumi stessi siano come dei fogli bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tosca, i costumi speciali. Bianchi e colorati da luci