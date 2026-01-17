Amianto in aeroporto | Tar condanna ministero a risarcire maresciallo dell' aeronautica

Il Tar del Lazio ha stabilito la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento per il maresciallo Nicola Panei, riconoscendo la responsabilità dell’amministrazione per l’esposizione prolungata all’amianto durante il servizio presso l’aeroporto. La decisione evidenzia le criticità legate alla presenza di amianto in ambienti pubblici e militari, sottolineando l’importanza di tutela e sicurezza per i lavoratori coinvolti.

Il Tar del Lazio ha condannato il ministero della Difesa al risarcimento dei danni in favore del maresciallo dell'aeronautica militare Nicola Panei, riconoscendo la responsabilità dell'amministrazione per l'esposizione prolungata e non protetta all'amianto durante il servizio. Il tribunale ha accertato che l'amianto era utilizzato in modo diffuso e indiscriminato non solo sugli aeromobili, ma anche nelle infrastrutture e negli aeroporti militari, determinando gravi conseguenze sulla salute del militare. Nicola Panei risiede a Fara Sabina (Rieti), è tra i fondatori dell'Osservatorio Nazionale Amianto ed è componente del comitato direttivo nazionale fin dalla sua costituzione.

