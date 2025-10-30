Si sono scontrate nel Mar Giallo | alta tensione tra le navi di Cina e Corea del Sud
Mentre il mondo intero osserva quanto sta accadendo al vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico(Apec) a Gyeongju, in Corea del Sud, tra un incontro diplomatico d'alto livello e l'altro, un think tank statunitense ha diffuso un'indiscrezione clamorosa che potrebbe tornare ad alimentare nuove tensioni regionali. Pare, infatti, che il mese scorso sia andato in scena uno scontro tesissimo, durato 15 ore, tra le imbarcazioni della Guardia Costiera Cinese e alcune navi sudcoreane in una zona contesa del Mar Giallo. La vicenda avrebbe coinvolto una nave di ricerca di Seoul, l' Onnuri, che si sarebbe avvicinata a strutture sospette controllate da Pechino che la Cina sostiene siano utilizzate per l'acquacoltura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
