Alma Santini ha dichiarato di non seguire le classifiche, mantenendo un approccio distaccato. Nel frattempo, la Questura di Pesaro e Urbino attende la conclusione delle indagini relative all’invasione di campo di due tifosi fanesi durante la partita Tavullia Valfoglia-Alma Fano a Rio Salso. Le autorità stanno esaminando gli atti prima di procedere con eventuali provvedimenti.

La Questura di Pesaro e Urbino attende la conclusione delle indagini e la trasmissione degli atti in merito all’ invasione di campo a Rio Salso di due tifosi fanesi, domenica scorsa nel secondo tempo di Tavullia Valfoglia-Alma Fano. I due tifosi si sono portati via come trofeo uno striscione della VR46, sponsor principale della squadra locale. I carabinieri di Tavullia, in stretto contatto con la Questura, a giorni dovrebbero consegnare gli accertamenti. Non sono da escludere provvedimenti nei confronti dei due tifosi una volta identificati. La società fanese ha preso le distanze da questo inqualificabile gesto, si è scusata col presidente, prendendosi in carico le spese per un nuovo striscione e ha ribadito all’azienda VR46, che cura gli interessi del campione pesarese Valentino Rossi, la propria stima e vicinanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Alma, Santini: "La classifica? Non la guardo"

Leggi anche: “Giuro che non guardo mai la classifica”

Leggi anche: Fabregas: «Quarto posto? Non guardo mai la classifica, non mi interessa»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

alma fano 1 ostra 0 ALMA (4-3-3): Santini; Roberti (9’ st Malshi), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Mattioli, Vagnarelli, Palazzi (18’ st Sabattini); Zaccardo, Gucci,... - facebook.com facebook