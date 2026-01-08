Giuro che non guardo mai la classifica

Recenti notizie hanno attirato l’attenzione su un gruppo di giovani, molti spagnoli, che sta attirando l’interesse di una piccola cittadina vicino al Lago. A due passi dalle sue sponde, queste giovani persone stanno vivendo momenti significativi, suscitando curiosità e discussioni tra gli abitanti. In questo contesto, è importante analizzare i fatti con chiarezza e senza eccessivi sensazionalismi, per comprendere appieno le dinamiche in atto.

2026-01-08 12:55:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: A due passi dalle incantevoli sponde del Lago COME un gruppo di ragazzi, molti dei quali spagnoli, quasi tutti giovanissimi, sta facendo sognare una cittadina di appena ottantamila abitanti. Solo cinque anni fa, i fan di COME incoraggiato una squadra di Serie C. Oggi la sua squadra gareggia testa a testa Juve E Roma per un posto nel Lega dei Campioni. Quei ragazzi, spagnoli, giovani, talentuosi e invidiati da tutti perché vivono in un posto dove la gente normale va in vacanza, sono i ragazzi del Come il calcio.

Fabregas: "Giuro che non guardo mai la classifica. Inter, Juve, Napoli e Milan parlano di scudetto: noi no" - 3 in casa del Pisa, e continua a sognare: la squadra lariana, con ancora una gara da recuperare prima di chiudere ufficialmente il girone di andata di Serie ... milannews.it

Fabregas: “Chivu deve parlare di scudetto per squadra e società che ha! Io vi giuro che…” - Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria col Pisa, Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato così della sua squadra in zona Europa ... msn.com

Fabregas: "Giuro che non guardo mai la classifica. Inter, Juve, Napoli e Milan parlano di scudetto: noi no" x.com

"Complimenti veramente al Pisa, ha fatto nove pareggi e tutte le squadre qui hanno vinto segnando negli ultimi minuti. Tanto merito al Pisa. La classifica No, ti giuro che non la guardo mai. Uno dello staff oggi mi ha detto dove eravamo in classifica e gli h - facebook.com facebook

