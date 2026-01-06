Fabregas | Quarto posto? Non guardo mai la classifica non mi interessa

Cesc Fabregas, durante un’intervista a Sky, ha commentato il recente successo contro il Pisa. Il centrocampista ha sottolineato di non concentrarsi mai sulla classifica, aggiungendo che non le dà mai troppo peso. Le sue parole riflettono un approccio concentrato sul lavoro quotidiano e sulle prestazioni, piuttosto che sui risultati immediati o sulle posizioni di classifica.

Intervenuto ai microfoni di Sky, Cesc Fabregas ha così commentato il successo contro il Pisa. Le parole di Fabregas. «I numeri sono numeri, ma la cosa più importante è che la squadra continui a crescere. Oggi il Pisa è stato bravo, se lo meritava: hanno lottato e speso molte energie. Abbiamo dovuto trovare delle soluzioni, cambiando qualcosa per giocare meglio dentro e fuori dal campo. È arrivato il gol, ma un po’ di superficialità ci ha creato qualche difficoltà, come il rigore concesso: sono piccoli dettagli che possono fare la differenza». Ti godi un po’ questa classifica? «Vi assicuro che non la guardo mai. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

