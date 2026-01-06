Fabregas | Quarto posto? Non guardo mai la classifica non mi interessa

Cesc Fabregas, durante un’intervista a Sky, ha commentato il recente successo contro il Pisa. Il centrocampista ha sottolineato di non concentrarsi mai sulla classifica, aggiungendo che non le dà mai troppo peso. Le sue parole riflettono un approccio concentrato sul lavoro quotidiano e sulle prestazioni, piuttosto che sui risultati immediati o sulle posizioni di classifica.

Pisa-Como: stizza Fabregas, il gesto alla Guardiola. Concessi due rigori, ma Nzola copia David e Gila affonda - Il Como ne fa 3 al Pisa e vola in zona Champions, ma non è passata inosservata la stizza di Fabregas. sport.virgilio.it

Pisa-Como 0-3, lariani al quarto posto - Terza vittoria consecutiva del Como di Cesc Fabregas che si porta momentaneamente al quarto posto in classifica. msn.com

Fabregas: «Quarto posto Non guardo mai la classifica, non mi interessa» A Sky: «Nessuno in società ne parla. Chivu deve parlare di vincere lo scudetto, con la squadra e la società che ha. Lo stesso vale per Juventus, Napoli e Milan.» https://www.ilnapolista. - facebook.com facebook

Il #Como sale al quarto posto in zona #Champions dopo la vittoria contro il #Pisa La squadra di #Fabregas arriverà tra le prime 4 a fine campionato Ditecelo nei commenti #Calcionews24 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.