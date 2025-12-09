Riapre Potafiori | dove fiori musica e cucina si incontrano

In via Salasco 17, nel quartiere di Porta Romana, Potafiori torna a vivere dopo la chiusura imposta dalla pandemia. Non un semplice ristorante, ma uno spazio dove l’esperienza del cibo si intreccia con composizioni floreali e improvvisazioni musicali dal vivo. Un progetto che ha resistito alle difficoltà degli ultimi anni e che oggi si ripresenta con nuove energie, conservando l’anima che lo ha reso celebre. La visione di Rosalba Piccinni. Dietro questo bistrot c’è Rosalba Piccinni, fiorista e cantante jazz, che si definisce “cantafiorista”. Originaria della provincia di Bergamo, settima di otto figli cresciuti tra melodie e accordi familiari, Rosalba ha sempre immaginato un luogo dove le sue passioni potessero convivere. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

