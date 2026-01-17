Alisha Lehmann, attaccante del Como Women, potrebbe lasciare il calcio italiano per trasferirsi in Inghilterra, considerando la possibilità di un suo approdo alla Women’s Super League. La situazione evidenzia come il percorso della giocatrice in Italia sia in fase di valutazione, con un possibile addio che potrebbe avvenire prima del termine della stagione. Restano da seguire gli sviluppi di questa eventuale partenza verso un campionato di livello internazionale.

Il percorso italiano di Alisha Lehmann potrebbe interrompersi prima del previsto, complice il forte richiamo della Women’s Super League. Come riportato dalla BBC, il Leicester City avrebbe già avviato i contatti con il Como Women per riportare l’attaccante svizzera in Inghilterra già nel mercato di gennaio, chiudendo così un’esperienza in Serie A segnata da qualche lampo, molte difficoltà e pochissimo spazio. Un addio amaro alla Juventus Women Sbarcata a Torino nell’estate 2024 con un’aura più mediatica che tecnica, Lehmann non è mai riuscita a ritagliarsi un ruolo centrale nelle Juventus Women. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Alisha Lehmann, spazio ridotto anche al Como Women: si apre la possibilità di un’altra partenza verso l’estero

Leggi anche: Alisha Lehmann non gioca neanche nel Como Women: possibile questo nuovo trasferimento lontano dalla Serie A

Leggi anche: Alisha Lehmann tedofora per Milano Cortina: a Como porterà lei la Fiamma Olimpica

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alisha Lehmann, capolinea Juve: via dopo una sola stagione. Ma non lascia la Serie A - L’attaccante svizzera, classe 1999, è arrivata a Torino lo scorso agosto con grandi aspettative, inserita ... tuttosport.com

Alla Juve è durata 1 anno, al Como Women potrebbe non arrivare a 6 mesi: Alisha Lehmann - esaurito il boost di visibilità - in Serie A non è stata considerata tecnicamente funzionale x.com

When your contacts include Alessandro Del Piero and Alisha Lehmann These questions and many more in the new episode of with Girelli and Bonansea - out now on our YouTube channel: juve.it/TWUS_GirelliBonansea - facebook.com facebook