Alisha Lehmann tedofora per Milano Cortina | a Como porterà lei la Fiamma Olimpica

"Sono davvero orgogliosa, è l’evento sportivo più importante al mondo, per me è un grande onore" ha commentato l'attaccante del Como Women. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alisha Lehmann tedofora per Milano Cortina: a Como porterà lei la Fiamma Olimpica

