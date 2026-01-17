Alisha Lehmann non gioca neanche nel Como Women | possibile questo nuovo trasferimento lontano dalla Serie A

Da juventusnews24.com 17 gen 2026

Alisha Lehmann, attaccante svizzera nota nel panorama calcistico femminile, non fa parte della rosa del Como Women. Recenti voci suggeriscono un possibile trasferimento che potrebbe portarla a giocare in un club al di fuori della Serie A. La situazione attuale e le future opportunità di Lehmann sono al centro di discussioni tra gli addetti ai lavori, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali.

. Ecco dove può andare. Il percorso italiano di  Alisha Lehmann  sembra destinato a concludersi prima del previsto, con il richiamo della WSL che si fa sempre più insistente. Secondo la BBC il Leicester City ha infatti avviato i contatti con il Como Women  per riportare l’attaccante svizzera in Inghilterra già in questa finestra di gennaio, mettendo fine a un’ esperienza in Serie A caratterizzata da luci, ombre e, soprattutto, poco campo. Un addio amaro alla Juventus Women. Arrivata a Torino nell’estate del 2024 con l’etichetta di colpo soprattutto mediatico, Lehmann ha faticato enormemente a trovare spazio nello scacchiere delle  Juventus Women. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

