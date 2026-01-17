Alfonso Filippone il prof foggiano tra i 10 migliori al mondo | Mestiere bellissimo che svolgo con passione

Alfonso Filippone, insegnante di matematica e scienze a Foggia, è tra i dieci finalisti del prestigioso ‘Global Teacher Prize’. Riconosciuto come uno dei migliori docenti al mondo, Filippone si distingue per la passione e l'impegno nel suo mestiere. La sua esperienza e dedizione rappresentano un esempio di eccellenza nell'educazione, contribuendo a valorizzare il ruolo degli insegnanti a livello internazionale.

Alfonso Filippone, insegnante foggiano di matematica e scienze in servizio all'Istituto Comprensivo Foscolo-Gabelli, già migliore docente d'Italia, è entrato nella rosa dei dieci finalisti del 'Global Teacher Prize', uno dei riconoscimenti più prestigiosi a livello internazionale nel mondo dell'istruzione, spesso definito il 'Nobel per l'insegnamento'. Un traguardo straordinario che lo vede unico docente italiano in finale, selezionato tra migliaia di candidati provenienti da tutto il mondo. Un risultato che porta Foggia e la sua scuola sotto i riflettori internazionali, dimostrando come anche dai territori più complessi possano emergere eccellenze educative.

FOGGIA GLOBAL TEACHER Prof di sostegno di Foggia tra i finalisti del Global Teacher Prize: “Confuso ma felice” - Si tratta di Alfonso Filippone, insegnante di sostegno per studenti con disabilità all’istituto comprensivo Foscolo- statoquotidiano.it

Foggia, il prof di sostegno Alfonso Filippone è tra i 10 finalisti del Global Teacher Prize: orgoglio pugliese - 000 candidature e segnalazioni provenienti da 139 Paesi di tutto il mondo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il miglior docente al mondo potrebbe essere il foggiano Alfonso Filippone L’intervista a cura di Antonella D'Avola https://www.antennasud.com/prof-di-sostegno-foggiano-finalista-del-global-teacher-prize-confuso-ma-felice/ - facebook.com facebook

Il foggiano Alfonso Filippone candidato al Nobel dell'insegnamento: il primo premio è di 1 milione di dollari x.com

