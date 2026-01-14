Il foggiano Alfonso Filippone candidato al Nobel dell' insegnamento | il primo premio è di 1 milione di dollari
Alfonso Filippone, insegnante di sostegno presso l’Istituto Foscolo-Gabelli di Foggia, è tra i dieci finalisti del Global Teacher Prize 2023, selezionato tra oltre cinquemila candidature da 139 Paesi. Riconosciuto per il suo impegno nell’educazione inclusiva, potrebbe ricevere il premio di un milione di dollari, riconoscimento internazionale per il suo contributo alla formazione e al supporto degli studenti con disabilità.
Alfonso Filippone, insegnante di sostegno per studenti con disabilità presso l’Istituto Comprensivo Foscolo-Gabelli di Foggia, è stato selezionato fra i dieci finalisti del Global Teacher Prize tra oltre cinquemila candidature e segnalazioni provenienti da 139 Paesi di tutto il mondo.Il Global. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
