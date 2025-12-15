Il docente foggiano Alfonso Filippone tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il docente foggiano Alfonso Filippone si distingue tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026, il riconoscimento più prestigioso al mondo dedicato agli insegnanti. Promosso dalla Varkey Foundation in collaborazione con Unesco, questo premio è considerato il 'Nobel dell’educazione' e celebra l’eccellenza e l’impegno nel settore educativo a livello globale.

il docente foggiano alfonso filippone tra i 50 finalisti del global teacher prize 2026

© Foggiatoday.it - Il docente foggiano Alfonso Filippone tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026

Il docente foggiano Alfonso Filippone è tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026, il più prestigioso riconoscimento mondiale dedicato agli insegnanti, promosso dalla Varkey Foundation in collaborazione con Unesco, riconosciuto a livello internazionale come il ‘Nobel dell’educazione’.Il. Foggiatoday.it

E' Alfonso Filippone di Foggia il miglior docente d'Italia / L'intervista

Video E' Alfonso Filippone di Foggia il miglior docente d'Italia / L'intervista

docente foggiano alfonso filipponeFILIPPONE FG Un docente italiano nella Top 50 del Global Teacher Prize: Alfonso Filippone di Foggia rappresenta l’Italia nel mondo! - Un docente italiano nella Top 50 del Global Teacher Prize: Alfonso Filippone di Foggia rappresenta l’Italia nel mondo! statoquotidiano.it

È di Foggia il miglior insegnante d'Italia: il prof. Alfonso Filippone premiato all'Atlante Italian Teacher Award - Gabelli, ha ricevuto il riconoscimento durante la cerimonia tenutasi a Roma È di Foggia il miglior insegnante d'Italia: il suo ... lagazzettadelmezzogiorno.it