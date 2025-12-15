Il docente foggiano Alfonso Filippone tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026

Il docente foggiano Alfonso Filippone si distingue tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026, il riconoscimento più prestigioso al mondo dedicato agli insegnanti. Promosso dalla Varkey Foundation in collaborazione con Unesco, questo premio è considerato il 'Nobel dell’educazione' e celebra l’eccellenza e l’impegno nel settore educativo a livello globale.

Il docente foggiano Alfonso Filippone è tra i 50 finalisti del Global Teacher Prize 2026, il più prestigioso riconoscimento mondiale dedicato agli insegnanti, promosso dalla Varkey Foundation in collaborazione con Unesco, riconosciuto a livello internazionale come il 'Nobel dell'educazione'.

