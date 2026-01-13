Guasto all' impianto di riscaldamento scatta la protesta | aule vuote nella scuola di Giovi Piegolelle

Da tempo, le scuole di Giovi Piegolelle affrontano problemi legati al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento, causando disagi a studenti e insegnanti. La situazione ha portato a proteste e a aule spesso vuote, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire condizioni di apprendimento adeguate. La questione resta al centro dell’attenzione delle autorità locali, che sono chiamate a trovare una soluzione efficace.

Disagi e proteste nei plessi scolastici di Giovi Piegolelle, dove da tempo si registra il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado. Criticità che si aggiunge a problemi analoghi già segnalati negli altri plessi dell’Istituto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Guasto all'impianto di riscaldamento: chiusa d'urgenza la scuola Leggi anche: Guasto all'impianto di riscaldamento, sindaco chiude la scuola Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Segrate, guasto al riscaldamento alla primaria Fermi, scatta la Diffida; Pluripregiudicati a bordo di un'auto già segnalata, scatta il foglio di via; Classi fredde al Manzetti: scatta la Dad; Guasto al riscaldamento al Volta, lezioni sospese a Bagno a Ripoli. Carcere di Alessandria al gelo, scatta il trasferimento notturno - Una notte di emergenza all’interno della casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, dove un guasto tecnico alla caldaia ha lasciato decine di detenuti senza riscaldamento. giornalelavoce.it

GUASTO AL RISCALDAMENTO, PARTE DEL LICEO FANTI RESTA CHIUSO - Nella giornata di venerdì 9 gennaio saranno sospese le elezioni di una parte del liceo Fanti di Carpi a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della struttura che non è stato possib ... tvqui.it

Liceo Fanti, studenti al freddo a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento - Nella giornata di giovedì 8 gennaio si è verificato un guasto al sistema di riscaldamento del liceo Fanti di Carpi, che ha comportato una sospensione del funzionamento dell’impianto. temponews.it

Avviso importante A causa di un guasto all’impianto di riscaldamento della Basilica e delle basse temperature di questi giorni, per garantire a tutti un ambiente più accogliente, da martedì 13 a giovedì 15 gennaio (compreso) le celebrazioni e le confessioni s - facebook.com facebook

Guasto all'impianto di riscaldamento, chiusa la scuola superiore nella quale studiò D'Annunzio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.