Aggregazione per ragazzi attività per bambini e famiglie | ecco il progetto ’Vita’

Il progetto ’Vita’ a Spinetoli nasce per favorire l’aggregazione tra ragazzi, offrendo spazi e attività dedicate a bambini e famiglie. Con un focus su inclusione, partecipazione e supporto educativo, mira a creare una comunità più unita e solidale. Un’iniziativa che promuove lo sviluppo sociale e il benessere di tutti, attraverso momenti di condivisione e crescita condivisa.

Un nuovo progetto di comunità prende forma a Spinetoli, con l'obiettivo di rafforzare inclusione, partecipazione e supporto educativo. Si chiama Vita – Valori, Inclusione, Territorio, Aggregazione: è l'iniziativa promossa dalla Parrocchia San Pio X, con l'autorizzazione della Diocesi, in collaborazione con Kronos srl Impresa Sociale, per rilanciare l'oratorio come spazio multifunzionale a servizio di bambini, ragazzi e famiglie. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Carisap e sviluppato da Zenitech. Vita nasce per offrire opportunità di aggregazione, supporto educativo e percorsi di crescita condivisa, con particolare attenzione alle situazioni di maggiore fragilità presenti nella comunità locale, anche tra le diverse etnie, puntando alla costruzione di un solido tessuto sociale.

