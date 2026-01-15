Conclusa la prima fase del progetto Montoro | Christmas&Lab al via nuove attività per bambini e famiglie
Si è conclusa la prima fase del progetto “Montoro: Christmas&Lab”, un percorso di animazione educativa e culturale che ha accompagnato il periodo natalizio sul territorio montorese attraverso la realizzazione di attività rivolte ai bambini e alle famiglie.Il progetto ha promosso momenti di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Restauro ex convento, conclusa la prima fase: nuovo spazio per attività culturali e sociali
Leggi anche: Progetto "Scintille", conclusa la fase di ascolto relativa al progetto di rigenerazione urbana di San Giacomo e Valmaura-Giarizzole
Conclusa la prima fase di monitoraggio genetico dell’Orso bruno marsicano — Italiano; Pfas, siti inquinati ed effetti sulla salute. Conclusa la prima fase dello studio che ha raccolto i dati di residenti a Trento e a Villa Lagarina; MASE: conclusa la prima fase del Progetto di monitoraggio genetico dell’Orso bruno marsicano; Sinergia tra UniPg e l'azienda Giuliano Tartufi: concluso il primo progetto di collaborazione.
Montoro ( AV ) – Natale tra gioco e creatività - Si è conclusa la prima fase del progetto “Montoro: Christmas&Lab”, un percorso di animazione educativa e culturale che ha accompagnato il periodo natalizio sul territorio Montorese attraverso la ... irpinia24.it
Conclusa la prima fase del progetto ACER-EUN: i risultati - La società si evolve rapidamente, la tecnologia permea ogni aspetto della vita quotidiana e la scuola non può restare al passo. datamanager.it
Screening della prostata, grande adesione alla prima fase del progetto - Si è conclusa con numeri importanti la prima fase del progetto di screening della prostata nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2025. lasiritide.it
La prima giornata a MARCA si è conclusa da poco. È stata ricca di momenti di incontro e confronto. Presso lo stand dell’Unione Italiana per l’Olio di Palma Sostenibile e RSPO si è tenuto l’incontro “Come comunicare l’olio di palma sostenibile”, durante il qua facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.