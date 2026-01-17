Afragola inseguono straniero e gli lanciano bidone addosso | identificati tre minori

Afragola, 9 gennaio: tre minori sono stati identificati in relazione all'aggressione a un cittadino extracomunitario. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini per fare luce sui fatti e garantire la sicurezza nel territorio. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi mirati per prevenire situazioni di violenza e promuovere il rispetto delle persone.

Sono stati identificati i tre minorenni protagonisti dell’aggressione avvenuta lo scorso 9 gennaio ad Afragola ai danni di un cittadino extracomunitario. I ragazzi avrebbero colpito la vittima lanciandogli un bidone in plastica, rivolgendogli insulti a sfondo razzista, mentre uno di loro riprendeva la scena con il cellulare. Il filmato, pubblicato sui social e diventato rapidamente virale, si è però trasformato in un elemento decisivo per le indagini: proprio grazie a quelle immagini, gli agenti della Polizia Locale di Afragola, guidata dal comandante Antonio Piricelli, sono riusciti a risalire all’identità dei tre giovani. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

