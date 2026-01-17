Afragola, 9 gennaio: tre minori sono stati identificati in relazione all'aggressione a un cittadino extracomunitario. L’episodio ha attirato l’attenzione delle autorità, che hanno avviato le indagini per fare luce sui fatti e garantire la sicurezza nel territorio. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi mirati per prevenire situazioni di violenza e promuovere il rispetto delle persone.

Sono stati identificati i tre minorenni protagonisti dell’aggressione avvenuta lo scorso 9 gennaio ad Afragola ai danni di un cittadino extracomunitario. I ragazzi avrebbero colpito la vittima lanciandogli un bidone in plastica, rivolgendogli insulti a sfondo razzista, mentre uno di loro riprendeva la scena con il cellulare. Il filmato, pubblicato sui social e diventato rapidamente virale, si è però trasformato in un elemento decisivo per le indagini: proprio grazie a quelle immagini, gli agenti della Polizia Locale di Afragola, guidata dal comandante Antonio Piricelli, sono riusciti a risalire all’identità dei tre giovani. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola, inseguono straniero e gli lanciano bidone addosso: identificati tre minori

Leggi anche: Afragola, tre ragazzini inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone: il video sui social

Leggi anche: Controlli tra centro e periferie per contrastare gli atti vandalici nella sera di Halloween: identificati tre minori

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Violenza e bullismo ad Afragola: tre ragazzini inseguono uno straniero e gli lanciano un bidone addosso; Afragola tre ragazzini inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone | il video sui social.

Vergogna ad Afragola, inseguono ciclista e gli lanciano un bidone addosso - L'episodio è avvenuto in pieno centro, sotto gli occhi di diversi passanti di cui alcuni hanno anche ripreso quanto successo davanti a loro ... internapoli.it

Afragola, inseguimento e violenza contro uno straniero: tre minorenni lanciano un bidone in piazza - Violenza, bullismo e razzismo tornano a mostrare il loro volto più inquietante ad Afragola, dove tre giovanissimi hanno inseguito un uomo di origine straniera ... cronachedellacampania.it

Ragazzini colpiscono cittadini straniero con una cassetta della frutta |VIDEO - È successo ad Afragola, a pochi passi dal Municipio. napolitoday.it