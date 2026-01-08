Afragola tre ragazzini inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone | il video sui social

A Afragola, in provincia di Napoli, tre giovani hanno inseguito e lanciato un bidone addosso a un uomo di origini straniere che stava pedalando. L’episodio, ripreso e condiviso sui social, evidenzia un gesto di violenza gratuito nei confronti di una persona che si trovava in un’area vicina a piazza Municipio. Un episodio che suscita riflessioni sul clima di tensione e discriminazione nel territorio.

Afragola, insulti razzisti poi lanciano una cassetta di plastica contro immigrato - Dalle immagini si vedono tre ragazzini, con il cappuccio del giubbino alzato, lanciare un oggetto contro un giovane di origine africana, in sella ad una bici. msn.com

Violenza e bullismo ad Afragola. Tre ragazzini inseguono uno straniero e gli lanciano un bidone addosso. Borrelli e Iavarone (AVS): “Così si divertono certi giovani. Non possiamo più voltarci dall’altra parte” La violenza e il bullismo tra giovanissimi stanno ass - facebook.com facebook

