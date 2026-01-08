Afragola tre ragazzini inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone | il video sui social

Da teleclubitalia.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Afragola, in provincia di Napoli, tre giovani hanno inseguito e lanciato un bidone addosso a un uomo di origini straniere che stava pedalando. L’episodio, ripreso e condiviso sui social, evidenzia un gesto di violenza gratuito nei confronti di una persona che si trovava in un’area vicina a piazza Municipio. Un episodio che suscita riflessioni sul clima di tensione e discriminazione nel territorio.

Inseguono uno straniero e gli lanciano un bidone addosso. È successo ad Afragola, in provincia di Napoli, a pochi passi da piazza Municipio, dove tre ragazzi hanno inveito senza alcun motivo contro un uomo di origini straniere mentre era in sella alla sua bici, scagliandogli addosso un secchio dell’immondizia. La scena è stata ripresa con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

afragola tre ragazzini inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone il video sui social

© Teleclubitalia.it - Afragola, tre ragazzini inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone: il video sui social

Leggi anche: Francia, il senatore prende la parola in aula ma si sente male e si vomita addosso. La spiegazione sui social – Il video

Leggi anche: Fermato con la droga lancia un bidone della spazzatura addosso a un poliozotto

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

afragola tre ragazzini inseguonoRagazzini colpiscono cittadini straniero con una cassetta della frutta |VIDEO - È successo ad Afragola, a pochi passi dal Municipio. napolitoday.it

afragola tre ragazzini inseguonoAfragola, insulti razzisti poi lanciano una cassetta di plastica contro immigrato - Dalle immagini si vedono tre ragazzini, con il cappuccio del giubbino alzato, lanciare un oggetto contro un giovane di origine africana, in sella ad una bici. msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.