Afragola tre ragazzini inseguono straniero e gli scagliano addosso bidone | il video sui social
A Afragola, in provincia di Napoli, tre giovani hanno inseguito e lanciato un bidone addosso a un uomo di origini straniere che stava pedalando. L’episodio, ripreso e condiviso sui social, evidenzia un gesto di violenza gratuito nei confronti di una persona che si trovava in un’area vicina a piazza Municipio. Un episodio che suscita riflessioni sul clima di tensione e discriminazione nel territorio.
Inseguono uno straniero e gli lanciano un bidone addosso. È successo ad Afragola, in provincia di Napoli, a pochi passi da piazza Municipio, dove tre ragazzi hanno inveito senza alcun motivo contro un uomo di origini straniere mentre era in sella alla sua bici, scagliandogli addosso un secchio dell’immondizia. La scena è stata ripresa con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Leggi anche: Francia, il senatore prende la parola in aula ma si sente male e si vomita addosso. La spiegazione sui social – Il video
Leggi anche: Fermato con la droga lancia un bidone della spazzatura addosso a un poliozotto
Ragazzini colpiscono cittadini straniero con una cassetta della frutta |VIDEO - È successo ad Afragola, a pochi passi dal Municipio. napolitoday.it
Afragola, insulti razzisti poi lanciano una cassetta di plastica contro immigrato - Dalle immagini si vedono tre ragazzini, con il cappuccio del giubbino alzato, lanciare un oggetto contro un giovane di origine africana, in sella ad una bici. msn.com
Violenza e bullismo ad Afragola. Tre ragazzini inseguono uno straniero e gli lanciano un bidone addosso. Borrelli e Iavarone (AVS): “Così si divertono certi giovani. Non possiamo più voltarci dall’altra parte” La violenza e il bullismo tra giovanissimi stanno ass - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.